¡Habrá final! Cobreloa y San Luis ganaron y definirán el título del Ascenso a partido único

La Liga de Ascenso tendrá un episodio adicional en su desenlace para conocer al campeón de la categoría este 2026, ya que Cobreloa venció 3-0 a Deportes Puerto Montt y San Luis triunfó por 0-1 ante San Marcos de Arica, quedando igualados con 57 puntos luego de la última fecha de la división de plata de nuestro balompié.

Tal como establecen las bases de la ANFP, la diferencia de goles no se aplicar para desempatar el liderato y ambos deberán disputar un partido único de definición en cancha neutral para sellar el boleto directo a la división de honor.

En Calama, la escuadra de Mario Salas cumplió su tarea al superar con claridad a su rival gracias a los tantos de Gustavo Gotti (31'), Cristián Muga (73') y Rodolfo González (90+3').

En simultáneo en el "Carlos Dittborn", el conjunto quillotano protagonizó una faena sumamente compleja tras quedar con diez hombres desde la expulsión de Facundo Juárez (25'), alcanzando el triunfo mediante un tiro libre de Guillermo Avello al ángulo (85').

El subcampeón de este futuro encuentro desempate no quedará con las manos vacías en lo inmediato, ya que se integrará de manera directa a las semifinales de la liguilla buscando el segundo cupo de ascenso.