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Tópicos: Deportes | Fútbol | Humberto Suazo

Humberto Suazo apareció en la orbita de Audax Italiano para el 2027

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro floridano inició contactos para evaluar la llegada del actual estratega quillotano.

Humberto Suazo apareció en la orbita de Audax Italiano para el 2027
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En medio de la destacada campaña que protagoniza Humberto Suazo en su primera experiencia como director técnico, diversos sondeos de Primera División apuntaron al actual entrenador de San Luis de Quillota.

Según informó La TerceraAudax Italiano es uno de los principales interesados en contar con sus servicios para el próximo año, ya que no tiene contemplada la continuidad del argentino Patricio Graff de cara al 2027.

A la espera de la definición en la Liga de Ascenso, el "Chupete" postergó cualquier decisión en torno a la renovación que el cuadro quillotano le ofreció para las siguientes dos temporadas.

En su primer año como técnico, Suazo registra 15 triunfos, nueve empates y cinco derrotas en 29 partidos disputados, balance que lo sitúa con 54 puntos como puntero junto a Cobreloa, a la espera de disputar este domingo la última jornada como forastero ante San Marcos de Arica.

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