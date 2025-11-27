Humberto Suazo fue homenajeado por Monterrey con una calle en su nombre

En otro de los homenajes que realizó el club mexicano Monterrey al exdelantero chileno Humberto Suazo, el cuadro regiomontano bautizó una de las calles aledañas al Estadio BBVA con el nombre de "Chupete".

El acto se realizó ayer miércoles en la previa del partido ante América, por la liga local, instancia donde además el otrora goleador fue homenajeado en cancha.

La calle "Humberto Suazo" se ubicará en el acceso principal del Gigante de Acero, el camino más transitado por la afición en cada partido.

Con ello, el club pretende que el nombre del delantero chileno acompañe a los seguidores en su recorrido cotidiano, reforzando su presencia en la memoria colectiva.