Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago32.3°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Presidente Boric

Futuro vecino: Sorpresiva reunión Kast-Desbordes incluyó almuerzo en el Mercado Central

Publicado:
| Periodista Radio: Camila López
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Presidente electo fue a la Municipalidad de Santiago para conversar con el jefe comunal sobre la instalación de su futuro Gobierno.

"Recuperamos la esperanza de caminar tranquilos por la capital y esto va a seguir, porque ahora voy a vivir aquí", recordó, en alusión a su intención de residir en La Moneda.

Futuro vecino: Sorpresiva reunión Kast-Desbordes incluyó almuerzo en el Mercado Central
 ATON

Después de la cita en el municipio, ambas autoridades se trasladaron al local "Pailas Blancas", del Mercado Central, para almorzar.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una sorpresiva visita tuvo esta jornada la comuna de Santiago: el Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió con el alcalde Mario Desbordes, y ambos almorzaron en el local "Pailas Blancas" del Mercado Central. 

En un principio, la visita tuvo lugar al mediodía en la Municipalidad de Santiago, donde las autoridades conversaron sobre la instalación del futuro Gobierno del republicano.

Media hora después, Kast salió al balcón del edificio y le habló a la gente que lo esperaba en la plaza: "Como ustedes, al igual que yo por años, hemos transitado por las calles de Santiago. Quiero darle las gracias al señor alcalde, porque hoy hemos vuelto a recuperar la esperanza de caminar tranquilos por el centro de la ciudad", dijo.

"Esto va a seguir, porque ahora voy a ser vecino de Santiago", recordó el venidero Mandatario, que ha manifestado en veces anteriores su intención de vivir en el Palacio de La Moneda.

"Voy a estar allí, golpeándole la puerta al alcalde si hay algún problema, desde la casa de La Moneda. Y él podrá ir a compartir cuáles son las dificultades y los problemas de la comuna", aseguró.

Tras la reunión, Kast y Desbordes se subieron a un vehículo y se trasladaron rápidamente al Mercado Central -ubicado a unas cuadras de la sede municipal- e ingresaron al local Pailas Blancas para almorzar.

Al futuro Presidente lo acompañan sus asesores, entre ellos María Jesús Wulf. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada