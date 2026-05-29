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Tópicos: Deportes | Fútbol | Humberto Suazo

Humberto Suazo fue reconocido como patrimonio viviente de Quillota

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El histórico goleador fue homenajeado por la Municipalidad de Quillota.

Humberto Suazo fue reconocido como patrimonio viviente de Quillota
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En el marco del Día del Patrimonio, la Municipalidad de Quillota rindió un especial homenaje a Humberto "Chupete" Suazo, histórico exdelantero de la selección chilena y actual entrenador de San Luis.

"El hombre venido del planeta gol" fue reconocido en una ceremonia organizada por el Liceo Comercial de Quillota, en la que fue declarado Patrimonio Deportivo Viviente de la comuna gracias a su aporte en su etapa como jugador, como también en su actual rol de director técnico.

Suazo jugó en San Luis, para luego pasar por Audax Italiano, desde donde recaló en Colo Colo, club donde se alzó como goleador para luego llegar al Monterrey mexicano, donde es ídolo.

Además, registra un paso por la Roja, donde se alzó como goleador en las Clasificatorias al Mundial de 2010 bajo la tutela de Marcelo Bielsa.

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