Arbitro denunció amenazas de Gerard Piqué y dirigentes de Andorra tras un partido

Un escándalo se desató en la Segunda División de España tras el informe arbitral que consignó amenazas de Gerard Piqué y otros dirigentes de FC Andorra luego de su último partido de local ante Albacete, el pasado viernes.

El partido se definió a favor de Albacete por 1-0 con un gol validado por el VAR a los 86'. Los ánimos se calentaron y Andorra sufrió cuatro expulsiones en su banca; lo que derivó en la denuncia del juez Alonso de Ena Wolf.

Pasado un día y algunas horas se dio a conocer el acta oficial, cuyo anexo insultos e incluso un intento de agresión directo por parte del presidente del club, Ferran Villaseca.

"Una vez abandonado el vestuario y dirigiéndonos al parking (estacionamiento) con las fuerzas y cuerpos de seguridad de Andorra presentes en todo momento, Gerard Pique y Jaume Nogués se dirigieron a nosotros realizando de forma continuada protestas a decisiones arbitrales acontecidas en el partido. Además, Gerard Pique dijo: 'Salid escoltados, no os vayan a agredir'", citó la prensa española.

"Ya estando en la zona del parking el presidente del FC Andorra, Ferran Vilaseca, se acercó a escasos centímetros del Delegado Informador empujándole con su pecho, cerrando el puño y levantándolo con intención de golpear, siendo detenido por la fuerza pública", sumó el informe.

Además, cuando los árbitros ya estaban subidos a su transporte, el director deportivo Jaume Nogués dijo "Ojalá tengáis un accidente", mientras Piqué cerró señalando: "En otro país os reventarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado".

El propio Piqué, máximo accionista del club, ya había expresado su molestia contra Ena Wolf antes de revelarse el informe, replicando una carta de FC Andorra que solicitó no volver a ser arbitrado por el referido colegiado.

"Las casualidades no existen. Ha sacado cuatro rojas por 'protestar' con una facilidad pasmosa. Es una vergüenza. Eso sí, actas y multas que no falten", escribió en la red social X.

FC Andorra respondió: Evalúa acciones legales

Luego del revuelo en España, FC Andorra emitió un comunicado rechazando lo planteado en el informe oficial, pues en su consideración "determinados aspectos recogidos en el acta no reflejan de forma verídica ni fiel el desarrollo de los hechos ni las manifestaciones realizadas".

"Ante esta situación, el FC Andorra exige que el acta sea rectificada y que se transcriba punto por punto lo que realmente sucedió. En caso contrario, el club se reserva el derecho a emprender las acciones legales correspondientes para defender sus intereses, así como el buen nombre y la reputación del club y de sus representantes", añadió.

Según los medios españoles, los reglamentos de la Real Federación Española de Fútbol consideran castigos desde multas entre 602 y 3.006 euros hasta resta de tres puntos.

Además, se señala la posibilidad de sanción al estadio, total o parcial, de al menos cuatro partidos.