"No representan mi posición": Candidato peruano rechazó amenazas de Humala sobre territorio chileno

El candidato de izquierda a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez buscó distanciarse de los polémicos dichos del exmilitar y político peruano Antauro Humala, quien lo involucró en una posible disputada armada por recuperar territorio chileno en caso de ganar las elecciones.

"No representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú ni la mía. En absoluto", declaró el abanderado presidencial, que previsiblemente pasará a segunda vuelta de los comicios con la derechista Keiko Fujimori.

Humala, líder del movimiento etnocacerista, confirmó al medio Perú 21 que su organización colabora activamente con el partido Juntos por el Perú (JP), de Sánchez, de cara a los comicios del 17 de junio.

En este contexto de efervescencia electoral, el hermano del expresidente de Perú Ollanta Humala advirtió que, "en algún momento, (...) el Perú debe reivindicar en los hechos Tarapacá y Arica. Por la vía diplomática o por la vía armada", paralabras que han provocado diversas críticas en ambos países.

Frente a esta polémica, a través de cuenta de X, Sánchez afirmó que estas palabras, "de ser ciertas, son de su absoluta responsabilidad. No representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú ni la mía. En absoluto".

El postulante presidencial subrayó que "después del fallo de la Corte sobre la delimitación marítima, no existe ningún problema territorial con Chile. Después del fallo, hemos entrado a una relación de nueva calidad sin reivindicaciones territoriales de ninguna naturaleza, signada por una sólida voluntad de paz y cooperación. Ese es el mandato irrenunciable del actual momento histórico", enfatizó.

Asimismo, aseguró que, bajo su eventual administración, se buscarán las "mejores relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con el actual gobierno del Presidente Kast y con todos los países de la región", recalcando que "las relaciones de amistad con los países limítrofes serán una prioridad de la política exterior".

Su condena y cercanía con Sánchez

Con un historial turbulento, Humala cumplió más de 17 años de prisión por liderar el "Andahuaylazo" en 2005, un levantamiento armado que resultó en la muerte de cuatro policías.

Por este caso, fue condenado por los delitos de homicidio, secuestro, rebelión, daños agravados y sustracción de armas.

Tras su liberación en agosto de 2022, su figura ha ganado relevancia, forjando una alianza con Roberto Sánchez, quien incluso lo ha contemplado para carteras estratégicas como Defensa o Interior.