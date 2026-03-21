Aseguraron que Gustavo Alvarez "mantiene contacto" con San Lorenzo

El futuro del técnico Gustavo Alvarez vuelve a estar dentro de las negociaciones de clubes luego de que San Lorenzo se contactó con el estratego que dejó Universidad de Chile en diciembre de 2025.

Según reportó el portal argentino Diario Olé, en el "Ciclón" reactivaron las charlas para buscar a un reemplazo tras la salida de Damián Ayude. En ese contexto, uno de los candidatos que asomó fue Martín Palermo, quien se posiciona como la prioridad.

Pese a que la cuestión económica no es un impedimento, la ausencia de una respuesta definitiva por parte del "Titán" tuvo como gran aparición a Alvarez después de su buen periodo en la U, donde consiguió la Copa Chile y la Supercopa.

En base a lo reportado, el técnico que conquistó la Primera División junto a Huachipato "mantiene contactos" con la institución de Almagro a falta una negociación formal entre ambas partes.