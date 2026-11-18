Juan Mata, histórico futbolista español y campeón del mundo en Sudáfrica 2010, anunció este miércoles su retiro del fútbol profesional después de 20 años de carrera, poniendo fin a una trayectoria que incluyó pasos por algunos de los principales clubes de Europa.

El mediocampista, que se encontraba sin equipo desde septiembre, comunicó su decisión mediante un emotivo video publicado en sus redes sociales, en el que aparece sentado en un vestuario con sus botines en las manos antes de colgarlos en una percha. "A veces amar es dejar ir. Gracias fútbol", señala el mensaje que acompaña las imágenes, musicalizadas con la canción "It's Now or Never", de Elvis Presley.

Mata comenzó su carrera en Real Madrid Castilla y posteriormente defendió a Valencia, Chelsea y Manchester United, antes de continuar su trayectoria en Galatasaray, Vissel Kobe, Western Sydney Wanderers y Melbourne Victory. Entre sus principales logros a nivel de clubes destacan una Liga de Campeones con Chelsea, dos títulos de la Liga Europa, dos FA Cups y una Copa del Rey, además de conquistas en Turquía y Japón.

Con la selección española, el volante fue parte de la generación que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa de 2012. También ganó los campeonatos europeos sub 19 y sub 21, siendo elegido el mejor jugador de este último torneo, para cerrar una carrera marcada por sus éxitos tanto a nivel de clubes como internacional.