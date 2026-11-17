La selección de Rusia se hizo fuerte con una indumentaria retro inspirada en la Unión Soviética y derribó por 2-0 a su símil de Venezuela en un amistoso disputado en el Ozon Arena de Krasnodar.

Con el guardameta Matvey Safonov emulando la vestimenta del mítico portero Lev Yashin, el conjunto local impuso sus términos destrabando la paridad gracias a Aleksey Miranchuk (59'), quien encaró hasta el borde del área y sacó un remate cruzado inatajable para el portero José Contreras.

El homenaje al centenario de la leyenda Nikita Simonián continúo en terreno anfitrión y Miranchuk apareció nuevamente en soledad, picando el esférico para firmar su doblete personal (75').

Con este resultado, el elenco adiestrado por Oswaldo Vizcarrondo extendió a cinco sus partidos sin abrazos y sembró dudas en su proceso, mientras que Rusia ratificó su buen balance en sus enfrentamientos ante selecciones de la Conmebol.