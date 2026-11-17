El subsecretario General de Gobierno, Gonzalo Arenas, pidió disculpas al Partido de la Gente (PDG) luego de asegurar que son "un cúmulo de deseos" que convoca a "una clase media que no tiene una visión de país, sino, más bien, una visión de consumo".

En conversación con "Tolerancia Cero" de CNN, el vocero de Gobierno analizó que la colectividad acepta "cosas aunque sean contradictorias entre ellas si es que responden a ciertas necesidades o no, por eso lo inorgánico del PDG (...) Las democracias necesitan partidos políticos fuertes y partidos así no tienen la fortalece que yo creo que necesita una democracia".

Los dichos del subsecretario no cayeron muy bien en el partido, incluso recibió críticas del Partido Republicano, que declaró no sentirse representado por sus palabras. Asimismo, el PDG advirtió su importancia que tiene para las votaciones en la Cámara, especialmente de cara a la acusación constitucional contra el ministro de Justica, Fernando Rabat.

Ante toda esa ola de críticas, Arenas se desdijo y planteó desde La Moneda que conoce a muchos de los parlamentarios, también a Franco Parisi, aseverando que tiene "la mejor opinión de ellos y considero que el PDG es un partido que cumple una función relevante en nuestro sistema político".

Agradeció, además, "toda la ayuda que ha prestado el PDG a políticas públicas que van en beneficio de todos los chilenos".

"Si mi comentario pudo haber ofendido a alguien, estaba lejos de mi intención, así que pido disculpas a cualquiera que se pudo haber sentido ofendido en el PDG por estas materias. Nosotros esperamos seguir trabajando con ellos en todo lo que coincidamos en el Congreso", manifestó.