La PDI está en busca de los responsables de profanar tumbas en el Cementerio General de Los Ángeles (Región del Biobío), quienes de ese modo, robaron un número indeterminado de joyas con las que dos difuntos fueron sepultados.

En primera instancia, detectives acudieron al camposanto tras recibir una denuncia por daños en el exterior de un mausoleo familiar, pero una vez en el sitio del suceso, se percataron de la profanación de dos ataúdes.

Al contactar a la familia, que pertenece a la etnia romaní, ésta explicó a la policía que, en línea con la tradición de su pueblo, sus deudos fueron sepultados con todas las joyas que habían adquirido en vida.

"Según lo que informó la familia, se habrían extraído joyas de los difuntos, avaluadas en 30 millones de pesos", detalló el subprefecto Pedro Matus, jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Los Ángeles.

Desde el Gobierno, el seremi de Seguridad Pública del Biobío, Richard Soto, dijo "condenar enérgicamente este grave hecho", antes de resaltar que "tomamos contacto con Seguridad Municipal para coordinar medidas preventivas que eviten situaciones similares".

En concreto, mientras la PDI trabaja para identificar y detener a los ladrones de las joyas, el municipio angelino aumentará los patrullajes en los alrededores del Cementerio General para brindar seguridad a familiares de otros deudos sepultados en ese lugar.