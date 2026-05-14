Darío Osorio ganó la Copa de Dinamarca junto a Midtjylland

El volante chileno Darío Osorio fue titular en la final de la Copa de Dinamarca en que Midtjylland superó 1-0 a Copenhague, con un gol nacido tras una dura falta que le cometieron en el segundo tiempo.

El formado en U. de Chile obtuvo de esta manera su segundo título en Europa, tras la Superliga danesa de la temporada 2023-2024.

La única cifra del encuentro llegó a los 82 minutos, cuando Han-Beom Lee anotó para Midtjylland con asistencia de Aral Simsir, en una acción posterior a la infracción sobre Osorio que abrió el camino para el tanto decisivo.

El seleccionado nacional, que recibió tarjeta amarilla a los 13 minutos, dejó la cancha poco después del gol, a los 85', cuando fue reemplazado por Kevin Mbabu en el tramo final del compromiso.

Con la ventaja en el marcador, Midtjylland resistió hasta el cierre en el Estadio Parken de Copenhague y celebró un nuevo trofeo con presencia chilena, en una jornada especial para Osorio en su consolidación en el fútbol europeo.