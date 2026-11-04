DT de Egipto no puede aparecer en la prensa tras polémicos divorcios de sus dos esposas

El Consejo Supremo de Medios de Comunicación decidió prohibir al seleccionador de fútbol egipcio, Hossam Hassan, aparecer "en todos los medios de comunicación" por "infracciones" relacionadas con la vida privada del técnico, recién divorciado de sus dos mujeres.

La prohibición entra en vigor desde esta jornada, de acuerdo con un comunicado de la entidad oficial publicado en su página de Facebook, en el que se subrayó "la necesidad de que los medios de comunicación se adhieran a su decisión de no publicar ni debatir ningún contenido relacionado con disputas familiares ni secretos de la vida privada de ninguno los ciudadanos, sin excepción".

Asimismo, informó que convocó a los representantes legales de un número indeterminado de portales por "haber infringido los reglamentos de preservación de la vida privada de los ciudadanos".

En esta misma línea, el organismo censor mantuvo su decisión de prohibir la aparición de Dina Mustafa, una de las dos exmujeres del seleccionador, en todos los medios de comunicación por "el compromiso del consejo de asentar la adhesión de los medios de comunicación con los reglamentos profesionales y éticos, así como la preservación de la confidencialidad de la vida privada y moral pública".

Mustafa es la segunda exmujer del seleccionador egipcio, quien la denunció recientemente por estar supuestamente casada con dos hombres al mismo tiempo, ya que no se divorció oficialmente de su primer marido cuando contrajo matrimonio con Hassan en el año 2015.

Hassan, casado con dos mujeres al mismo tiempo -algo permitido bajo ley egipcia únicamente para el varón-, se divorció recientemente de su primera mujer, Howaida al Gharbawi, tras una serie de disputas públicas entre las dos esposas.

La principal fue el pasado agosto, cuando se produjo una acalorada discusión en un complejo turístico de la costa norte egipcia entre la primera y segunda esposa del seleccionador, en presencia del propio Hassan, lo que provocó que el técnico perdiera el conocimiento.