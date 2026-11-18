Ecuador derrotó por 2-0 a Bolivia en un duelo amistoso que cerró la última fecha FIFA del año y además extendió la racha de derrotas del conjunto altiplánico.

Una mala salida de la defensa boliviana le permitió a John Yeboah disparar en busca del gol, pero el portero Carlos Lampe evitó su conquista.

La presión ecuatoriana dio frutos al minuto 20, cuando el extremo Jhon Mercado remató de volea tras el despeje boliviano en un tiro de esquina y abrió el marcador.

El segundo gol de "la Tri" en el Estadio Monumental de Guayaquil lo anotó Jordy Caicedo a los 45+3': Hizo pasar el balón entre las piernas del portero Lampe tras una asistencia de Mercado con golpe de cabeza.

El marcador durante el primer tiempo pudo ser más amplio, pero los atacantes ecuatorianos fallaron en la puntería. Con el marcador a favor, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo retornó al segundo tiempo con el afán de probar a otros jugadores, lo que mantuvo el marcador sellado en la etapa inicial.

De esta manera, la selección boliviana dirigida por Oscar Villegas sumó su séptima derrota consecutiva: La seguidilla negativa empezó el 1 de abril con la derrota ante Irak en la final del repechaje al Mundial 2026. En cuanto a esta ventana internacional recién culminada, La Verde venía de caer 2-0 con Perú.

Respecto al Ecuador del "Muñeco" Gallardo, logró su segunda victoria como local, pues anteriormente había derrotado a Costa Rica en Quito (2-0) para dejar atrás sus tres derrotas consecutivas ante Corea del Sur, Japón y Panamá.

Ecuador y Bolivia descansarán hasta marzo de 2027 cuando se disputen los amistosos por la primera fecha FIFA, con miras a las Clasificatorias sudamericanas del Mundial 2030 y para la Copa América 2028.