El fútbol sigue rodando en Navidad: Los partidos para este 25 de diciembre

La mayoría de torneos en América finalizaron Y en Europa los torneos se toman una pausa al igual que la Copa Africa de Naciones, pero este 25 de diciembre el fútbol no para y tendrá acción para Navidad.

La Liga Profesional de Arabia Saudita iniciará una nueva fecha con tres partidos, mientras la Liga de Honduras continuará con sus triangulares finales. También se jugará un duelo en la Primera División de Argelia.

Además, dentro de la cartelera internacional destacan las copas nacionales de Egipto e Israel.

-Revisa algunos partidos para este jueves navideño:

Liga Saudí

Al Feriha vs. Al Hazm, 11:50 horas

Neom Sports Club vs. Al Najma, 14:30 horas

Al Riadh vs. Al Ettifaq, 14:30 horas

Liga de Honduras

Olancho vs. Platense, 21:00 horas

Liga 1 de Argelia

CR Belouizdad vs. ES Sétif, 15:30 horas

Copa de la Liga de Egipto

Al Masry vs. Haras El Hodood, 12:00 horas

El Gounah vs. National Bank Egypt, 12:00 horas

Pyramids vs. Ismaily, 15:00 horas

Zamalek vs. Smouha, 15:00 horas

Copa Estatal de Israel