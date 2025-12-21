El fútbol sigue rodando en Navidad: Los partidos para este 25 de diciembre
Ciertas ligas internacionales tendrán acción pese a las festividades.
Ciertas ligas internacionales tendrán acción pese a las festividades.
La mayoría de torneos en América finalizaron Y en Europa los torneos se toman una pausa al igual que la Copa Africa de Naciones, pero este 25 de diciembre el fútbol no para y tendrá acción para Navidad.
La Liga Profesional de Arabia Saudita iniciará una nueva fecha con tres partidos, mientras la Liga de Honduras continuará con sus triangulares finales. También se jugará un duelo en la Primera División de Argelia.
Además, dentro de la cartelera internacional destacan las copas nacionales de Egipto e Israel.
-Revisa algunos partidos para este jueves navideño:
Liga Saudí
Liga de Honduras
Liga 1 de Argelia
Copa de la Liga de Egipto
Copa Estatal de Israel