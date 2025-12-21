Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

El fútbol sigue rodando en Navidad: Los partidos para este 25 de diciembre

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ciertas ligas internacionales tendrán acción pese a las festividades.

El fútbol sigue rodando en Navidad: Los partidos para este 25 de diciembre
La mayoría de torneos en América finalizaron Y en Europa los torneos se toman una pausa al igual que la Copa Africa de Naciones, pero este 25 de diciembre el fútbol no para y tendrá acción para Navidad.

La Liga Profesional de Arabia Saudita iniciará una nueva fecha con tres partidos, mientras la Liga de Honduras continuará con sus triangulares finales. También se jugará un duelo en la Primera División de Argelia.

Además, dentro de la cartelera internacional destacan las copas nacionales de Egipto e Israel.

-Revisa algunos partidos para este jueves navideño:

Liga Saudí

  • Al Feriha vs. Al Hazm, 11:50 horas
  • Neom Sports Club vs. Al Najma, 14:30 horas
  • Al Riadh vs. Al Ettifaq, 14:30 horas

Liga de Honduras

  • Olancho vs. Platense, 21:00 horas

Liga 1 de Argelia

  • CR Belouizdad vs. ES Sétif, 15:30 horas

Copa de la Liga de Egipto

  • Al Masry vs. Haras El Hodood, 12:00 horas
  • El Gounah vs. National Bank Egypt, 12:00 horas
  • Pyramids vs. Ismaily, 15:00 horas
  • Zamalek vs. Smouha, 15:00 horas

Copa Estatal de Israel

  • Bnei Yehuda vs. Kiryat Ata-Bialik, 14:00 horas
  • Petah Tikva vs. Hapoel Karmiel, 14:00 horas
  • Raanana vs. Kiryat Gat, 14:00 horas
  • Sakhnin vs. Maccabi Jaffa, 14:00 horas
  • Hapoel Tel Alviv vs. Ashdod, 15:00 horas

