Francia triunfó con uno menos en amistoso ante Brasil con miras al Mundial 2026

En un partido de alta intensidad, la selección de Francia logró quedarse con una victoria 1-2 frente a su símil de Brasil en un amistoso preparativo para el Mundial de 2026, disputado en el Gillette Stadium de Foxborough, Estados Unidos.

El encuentro entre ambos contendientes tuvo lugar en Estados Unidos, país que será una de las sedes de la cita, y donde Kylian Mbappé (32') anticipó muestras de un gran rendimiento tras abrir la cuenta con un golazo.

En Boston se mantuvo este marcador hasta el segundo tiempo y, pese a la expulsión de Dayot Upamecano (55'), los galos consiguieron estirar las cifras con una nueva definición de globito a cargo de Hugo Ekitiké (65').

Los dirigidos por Carlo Ancelotti no encontraron premio a su buen rendimiento hasta el final, cuando una jugada preparada dejó a Bremer (78') solo para empujarla y decretar el descuento.

El próximo desafío preparatorio de Francia será ante Colombia, este domingo 29 de marzo, en Landover; la Canarinha, en tanto, se medirá ante Croacia, el martes 31 en Orlando.