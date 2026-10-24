Francisco Sierralta volvió a jugar en Europa después de casi un año

Francisco Sierralta, defensor chileno de Piast Gliwice, volvió a disputar un encuentro de liga en Europa después de 349 días de ausencia, al debutar este sábado en la victoria por 3-1 ante Cracovia, por la fecha 12 de la Ekstraklasa de Polonia.

El zaguero formado en Universidad Católica ingresó en el entretiempo en reemplazo de Jakub Czerwinski, cuando su equipo ganaba por 2-0, y disputó toda la segunda mitad del compromiso, que terminó con un resultado favorable para los locales.

La última participación de Sierralta en un campeonato de liga europeo se remontaba al 9 de noviembre de 2025, cuando jugó 70 minutos en la derrota de Auxerre frente a Angers por la liga francesa. Posteriormente, sufrió problemas físicos y perdió protagonismo en el conjunto galo.

El seleccionado nacional llegó a Piast Gliwice en septiembre mediante un préstamo desde Auxerre, con una opción de compra al término de la temporada. Sin embargo, su estreno debió esperar, ya que quedó fuera de las convocatorias ante Radomiak Radom y Pogon Szczecin, antes de permanecer como suplente frente a Widzew Lodz y Gornik.

En cuanto al encuentro, Jakub Czerwinski (7'), Hugo Vallejo (25') y Andreas Katsantonis (90+4') marcaron para Piast Gliwice, mientras Karol Knap (62') descontó para Cracovia. El triunfo permitió a Sierralta iniciar con una victoria su etapa en la primera división de Polonia.