Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Independiente de Cabral y Millán venció a Wanderers en la Serie Río de La Plata

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Millán fue titular y Cabral entró en el complemento.

Independiente de Cabral y Millán venció a Wanderers en la Serie Río de La Plata
Los seleccionados nacionales Lautaro Millán y Luciano Cabral fueron partícipe del triunfo de Independiente 0-2 ante Montevideo Wanderers en la Serie Río de la La Plata.

Millán jugó 73 minutos y fue sustituido cuando el encuentro iba 0-2 favorable al equipo dirigido por el extécnico de Colo Colo Gustavo Quinteros.

Cabral, en tanto, entró al inicio del segundo tiempo (46').

Gabriel Avalos fue el autor de ambos goles para el "Rojo": El primero a los 48 minutos luego de una gran definición de volea y el segundo y definitivo a los 69', de penal.

