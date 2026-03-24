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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Insólito: Arquero de 18 años debutó y salió reemplazado a los dos minutos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Antoniel Armoa arrancó como titular en el esquema de 2 de Mayo, en el fútbol paraguayo.

Insólito: Arquero de 18 años debutó y salió reemplazado a los dos minutos
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Un particular momento se vivió en el inicio del partido en el que el equipo 2 de Mayo visitó a Sportivo Luqueño, ya que el técnico Eduardo Ledesma hizo debutar en la titularidad al portero Antoniel Armoa para luego sustituirlo a los dos minutos de juego.

Si bien, el meta de 18 años apareció en la oncena estelar del conjunto forastero, debió abandonar el terreno de juego por una motivación reglamentaria y dejó su lugar a Ángel Martínez.

De acuerdo a la información de la prensa paraguaya, la norma establece que "un futbolista puede sumar minutos sub 19 estando al servicio de la selección menor, siempre y cuando haya debutado en Primera".

Debido a esto, Armoa estuvo presente en el arranque del duelo que terminó con victoria 0-2 para los suyos, anticipando lo que será una eventual convocatoria para el combinado juvenil guaraní.

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