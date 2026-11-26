Un insólito episodio sacudió al fútbol asiático durante el duelo entre Al-Jazira, de Emiratos Árabes Unidos, y Gol Gohar, de Irán, válido por la AFC Champions League 2, luego de que el árbitro sirio Hanna Hattab fuera sustituido en el entretiempo tras ser acusado por el conjunto visitante de dirigir bajo los efectos del alcohol.

La controversia en el compromiso disputado en Abu Dabi —que terminó con victoria por 1-0 para el elenco local— se desató cerca del minuto 32, cuando Hattab sancionó una infracción sobre Ali Asghar Ashouri en la mitad de la cancha. Sin embargo, en medio de los reclamos, el referí cambió inesperadamente de dirección y terminó amonestando al portero de Al-Jazira, Ersin Destanoğlu, pese a que no había tenido participación directa en la jugada.

La extraña decisión generó total desconcierto entre los futbolistas de ambos equipos e incrementó la tensión en el terreno de juego. Durante la interrupción, la transmisión captó al director técnico de Gol Gohar, Mehdi Rahmati, cuestionando duramente al juez, mientras desde el club iraní denunciaban un presunto consumo de alcohol y aseguraban haber alertado a las autoridades del torneo.

En esa línea, el responsable de la delegación visitante, Heydar Afsari, afirmó que pusieron en conocimiento a la organización y advirtieron que no disputarían la segunda mitad si Hattab continuaba al mando del encuentro. Según recogió el medio local Varzesh3, Rahmati fue categórico: "El árbitro de este partido se encuentra en un estado anormal. Ya hemos informado de esta situación a la AFC y comunicamos que no volveremos al campo de juego ni disputaremos el segundo tiempo".

Finalmente, tras el descanso, el cuarto árbitro Ammar Abo Alo asumió la conducción del compromiso en reemplazo de Hattab para dirigir el complemento. Hasta ahora, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) no ha emitido una versión oficial que explique el cambio de juez ni ha ratificado las acusaciones contra el colegiado sirio, manteniendo abierto el debate en torno al episodio.