Irak impidió aterrizaje de la selección de Irán por sanciones de Estados Unidos

La selección de fútbol de Irán sufrió un inesperado inconveniente luego de que las autoridades de Irak impidieron el aterrizaje del avión que transportaba al equipo en el Aeropuerto Internacional de Basora, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra las compañías aéreas iraníes.

Según informó la agencia EFE, una fuente del Consejo Provincial de Basora explicó que la decisión se adoptó para cumplir las restricciones estadounidenses que entraron en vigor a finales de septiembre. Las autoridades iraquíes buscan evitar posibles sanciones económicas por permitir operaciones de aerolíneas afectadas por las medidas de Washington.

El seleccionado iraní tenía previsto participar en el Torneo Internacional de Basora 2026, competencia amistosa que se desarrollará entre el 13 y el 17 de noviembre y que también contará con la presencia de Irak, Líbano y Palestina.

La situación se enmarca en las medidas anunciadas en septiembre por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que estableció sanciones contra 27 aerolíneas iraníes y advirtió sobre posibles castigos a empresas extranjeras que les presten servicios. Países como Turkmenistán, Azerbaiyán, Emiratos Arabes Unidos, Georgia y Omán también suspendieron operaciones de compañías aéreas de Irán.

Irak había suspendido anteriormente los vuelos de aerolíneas iraníes, aunque posteriormente permitió algunas operaciones gracias a una excepción concedida por Washington para la ciudad de Nayaf, importante destino de peregrinación religiosa. Por ahora, se desconoce cómo resolverá la selección de Irán su traslado a Basora para participar en el torneo.