El presidente Javier Milei despidió este miércoles -al borde del llanto- al papa León XIV en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, desde donde tomó un avión rumbo a Perú para continuar con su gira por Sudamérica.

El adiós estuvo marcado por un intenso apretón de manos del mandatario con el pontífice: la televisión mostró al primero con los ojos llorosos, dándole gracias al segundo a poco de que subiera a su avión.

Los discursos del líder católico en Argentina estuvieron marcados por la defensa de un modelo económico humanista, que contrasta claramente con el ultraliberalismo de Milei. En sus mensajes, defendió el valor de la democracia y afirmó que la autoridad debe ser ejercida como un "servicio" y "con prudencia"; orientado hacia el bien común.

"La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", aseveró León XIV, para quien la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que está supeditado al "principio de la función social" y del "destino universal de los bienes".

El vocero presidencial, Adrián Ravier, optó por barrer bajo la alfombra las diferencias: "Esta visita es un hecho histórico, cuya magnitud demanda humildad y unidad", dijo en una rueda de prensa en la que aseguró que el Ejecutivo "comparte" con el papa "el compromiso de construir una sociedad mejor y de trabajar para resolver las falencias estructurales que Argentina arrastra desde hace décadas".

Desde que Milei puso en marcha -a finales de 2023- un severo plan de ajuste, que denominó "la motosierra", se han cerrado 32 mil 290 empresas y se han perdido 437 mil 611 puestos de trabajo formales.

"Todo lo que ha hecho el Gobierno de Javier Milei es poner la economía al servicio de las personas", aseguró Ravier.

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