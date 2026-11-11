Grandes gremios de camioneros descartan sumarse al paro, pero exigen congelar el diésel por seis meses

Las grandes confederaciones de transportistas del país, encabezadas por Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), y Sergio Pérez, representante de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), se reunieron este miércoles en San Pedro de la Paz, Región del Biobío.

Aunque ambas organizaciones descartaron adherirse oficialmente al paro de los pequeños transportistas, manifestaron su respaldo a las demandas y advirtieron que exigirán condiciones concretas al Gobierno para mantener su decisión de no movilizarse.

Araya sostuvo que "el pequeño transportista hoy día está quebrado" y adelantó que plantearán al Ejecutivo "un congelamiento del valor del petróleo por un tiempo prudente: seis meses".

El dirigente de la CNDC afirmó que "la gente no tiene plata para cargar sus camiones" y que necesitan un período de estabilidad que les permita "seguir respirando".

"Nosotros conversamos hasta con el diablo, por si acaso", aseguró.

Por su parte, Pérez señaló que ambas confederaciones empatizan con las demandas de sus colegas, pero aclaró que no se sumarán a las acciones impulsadas por otros dirigentes.

"Las dos confederaciones no nos vamos a unir a acciones que han hecho o que hacen otros dirigentes. Cada dirigente es responsable de sus dichos y de sus actos. Si nosotros decidimos hacer algo, lo haremos como confederaciones", precisó el líder de la CNTC.

Mientras continúan las conversaciones, las movilizaciones se mantienen en distintos puntos del país.

En la Ruta 5 Sur, a la altura de San Bernardo, más de 30 buses interurbanos permanecen estacionados y ocupan parcialmente una de las pistas, aunque el tránsito continúa funcionando con relativa normalidad.

En otros sectores, los bloqueos parciales han provocado extensas congestiones, particularmente en la Ruta 68. Además, se ha advertido sobre el desvío de camiones de alto tonelaje hacia caminos secundarios de localidades que no cuentan con la infraestructura adecuada para soportar ese tipo de tránsito, generando preocupación por el deterioro de las vías y los riesgos de seguridad.

La situación también amenaza con afectar la actividad agrícola y exportadora, especialmente en plena temporada de salida de fruta, cuyo traslado hacia los puertos de Valparaíso y San Antonio requiere rutas habilitadas y condiciones adecuadas de circulación.

El diálogo se desarrolla en medio de la segunda jornada del paro nacional y tras la confirmación de ENAP de una nueva alza de 38,7 pesos por litro para las gasolinas de 93 y 97 octanos y de 41,9 para el diésel, variación que comenzará a regir este jueves.

Hasta ahora no existe un acuerdo que permita poner fin a las movilizaciones.