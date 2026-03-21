Irán echó a una de las estrellas de su selección tras acusarla de deslealtad al régimen

El futbolista iraní Sardar Azmoun fue expulsado este sábado de la selección de su país tras ser acusado de deslealtad hacia el régimen. La medida administrativa dejó al plantel profesional sin su principal referente ofensivo a solo semanas del inicio del Mundial 2026, certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La controversia se originó luego que el atacante difundió en sus redes sociales una imagen de su reunión con Mohammed bin Rashid Al Maktoum, gobernante de Dubai.

El gesto resultó inaceptable para las autoridades de Teherán, considerando la tensa relación diplomática con Emiratos Arabes Unidos y la reciente muerte del ayatollah Ali Khamenei tras los ataques militares registrados en Medio Oriente.

Sardar Azmoun, de 31 años, desarrolla actualmente su carrera en Shabab Al-Ahli de la liga emiratí. El comentarista deportivo Mohammad Misaghi describió la acción del jugador como un "acto de deslealtad" en la televisión estatal de Irán. Además, reportes extraoficiales indicaron órdenes de confiscación de bienes para futbolistas vinculados a ese país, afectando también a Mehdi Ghayedi y Soroush Rafiei.

La ausencia del artillero representa un duro golpe deportivo para la escuadra nacional, donde registró 57 goles en 91 partidos internacionales. Sardar Azmoun, quien militó en clubes de Alemania, Italia y Rusia, era la pieza fundamental del ataque para enfrentar los amistosos de marzo ante Nigeria y Costa Rica en la ciudad de Antalya, Turquía.

Finalmente, la Federación de Fútbol de Irán no emitió un pronunciamiento formal, aunque el descontento en la afición de Santiago y el mundo aumentó por la presión política sobre los atletas. Esta sanción se sumó a las represalias sufridas por el equipo femenino iraní en Australia, subrayando el complejo escenario que enfrentan los deportistas de Irán ante las decisiones del poder central.