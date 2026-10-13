Jugó cinco minutos, se fue expulsado y sufrió amenazas de secuestro: El show que montó Deyverson en Ecuador

Fiel a su controvertido estilo, el delantero brasileño Deyverson se robó todas las miradas en el clásico del fútbol ecuatoriano entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Barcelona SC al para armar un show que partió con provocaciones a los rivales y terminó con graves amenazas a través redes sociales.

En el duelo disputado en el Estadio "Rodrigo Paz Delgado", el conjunto capitalino se imponía por 2-1 cuando, a los 90 minutos, el técnico decidió enviar al terreno de juego al exjugador de Palmeiras en reemplazo de Michael Estrada para cerrar el compromiso.

Pese a que casi no tocó el balón en sus primeros instantes, la polémica estalló en un tiro de esquina favorable a la LDU. Tras amagar reiteradamente con servir el córner, la jugada se jugó en corto hacia Deyverson, quien aguantó la pelota contra el banderín frente a la marca rival. Luego forcejeó y cayó al suelo, el brasileño se encaró con Willian Vargas, desatando empujones a los que se sumó Jandry Gómez.

El juez Yerson Zambrano amonestó a ambos involucrados, pero lejos de calmarse, Deyverson comenzó a arengar a los hinchas locales y a burlarse de su marcador: le hizo el clásico gesto de "eres diminuto" y se inclinó para leerle el apellido en la camiseta. Ante la provocación, el árbitro no dudó y le mostró la tarjeta roja directa, expulsando también a Vargas.

El conflicto no terminó en el pitazo final. Horas más tarde, dos exjugadores de Barcelona SC emitieron violentos mensajes en sus cuentas de Instagram dirigidos al atacante brasileño.

Gabriel Cortez publicó una imagen besando la insignia del cuadro "torero" con la leyenda: "Brasileño hjdp vienes al país a montar la de pepa".

La respuesta más grave vino por parte de Adonis Preciado, quien replicó la historia de su excompañero con un preocupante mensaje: "Confirme patrón, yo me pego un viaje, lo agarramos y lo secuestramos para que se le acabe la ridiculez".

Aunque las publicaciones fueron borradas minutos después, la agencia de representación de Deyverson emitió un comunicado oficial que el propio futbolista compartió, repudiando lo sucedido.

"Por la presente manifestamos nuestro rechazo absoluto a todas las expresiones que constituyen una amenaza contra la integridad física de nuestro representado Deyverson Silva, situación que no debería tolerarse, venga de quien venga", sentenció el documento, encendiendo las alarmas en el fútbol ecuatoriano ante la gravedad de los dichos.