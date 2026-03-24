La programación de los encuentros amistosos de esta semana en la fecha FIFA

Esta semana arranca la fecha FIFA de marzo, con varios amistosos internacionales en el mundo, destacando el encuentro que disputará La Roja ante Cabo Verde en Auckland, Nueva Zelanda.

Además, se jugarán dos partidos de alto calibre: Brasil chocará con Francia y Uruguay, la selección dirigida por Marcelo Bielsa, medirá fuerzas con Inglaterra.

Y Argentina, el campeón del mundo, enfrentará a Mauritania en La Bombonera.

Revisa la programación de amistosos destacados acá:

Jueves 26 de marzo:

Gerogia vs. Israel . 14:00 horas. Estadio "Mikheil Meskhi"

. 14:00 horas. Estadio "Mikheil Meskhi" Brasil vs. Francia. 17:00 horas. Estadio Gillete.

17:00 horas. Estadio Gillete. Colombia vs. Croacia. 20:30 horas. Estadio Camping World.

Viernes 27 de marzo:

Chile vs. Cabo Verde . 00:00 horas. Estadio Eden Park.

. 00:00 horas. Estadio Eden Park. Venezuela vs. Trinidad y Tobago . 7:00 horas. Estadio "Pakhtakor Markaziy".

. 7:00 horas. Estadio "Pakhtakor Markaziy". Grecia vs. Paraguay . 16:00 horas. Georgios Karaiskakis.

. 16:00 horas. Georgios Karaiskakis. Inglaterra vs. Uruguay . 16:45 horas. Estadio Wembley.

. 16:45 horas. Estadio Wembley. Países bajos vs. Noruega . 16:45 horas. Johan Cruyff Arena

. 16:45 horas. Johan Cruyff Arena Suiza vs. Alemania . 16:45 horas. St. Jakob Park.

. 16:45 horas. St. Jakob Park. España vs. Serbia . 17:00. Estadio de la Cerámica.

. 17:00. Estadio de la Cerámica. Marruecos vs. Ecuador . 17:15 horas. Estadio Metropolitano.

. 17:15 horas. Estadio Metropolitano. Argentina vs. Mauritania. 20:30 horas. Estadio "Alberto José Armando" (La Bombonera).

Sábado 28 de marzo:

Senegal vs. Perú . 13:00 horas. Estadio de Francia.

. 13:00 horas. Estadio de Francia. México vs. Portugal. 22:00 horas. Estadio Banorte.

Domingo 29 de marzo: