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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

La programación de los encuentros amistosos de esta semana en la fecha FIFA

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Roja jugará ante Cabo Verde este viernes 27 de marzo.

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Esta semana arranca la fecha FIFA de marzo, con varios amistosos internacionales en el mundo, destacando el encuentro que disputará La Roja ante Cabo Verde en Auckland, Nueva Zelanda.

Además, se jugarán dos partidos de alto calibre: Brasil chocará con Francia y Uruguay, la selección dirigida por Marcelo Bielsa, medirá fuerzas con Inglaterra.

Y Argentina, el campeón del mundo, enfrentará a Mauritania en La Bombonera. 

Revisa la programación de amistosos destacados acá:

Jueves 26 de marzo:

  • Gerogia vs. Israel. 14:00 horas. Estadio "Mikheil Meskhi"
  • Brasil vs. Francia. 17:00 horas. Estadio Gillete.
  • Colombia vs. Croacia. 20:30 horas. Estadio Camping World.

Viernes 27 de marzo:

  • Chile vs. Cabo Verde. 00:00 horas. Estadio Eden Park.
  • Venezuela vs. Trinidad y Tobago. 7:00 horas. Estadio "Pakhtakor Markaziy".
  • Grecia vs. Paraguay. 16:00 horas. Georgios Karaiskakis.
  • Inglaterra vs. Uruguay. 16:45 horas. Estadio Wembley.
  • Países bajos vs. Noruega.  16:45 horas. Johan Cruyff Arena
  • Suiza vs. Alemania. 16:45 horas. St. Jakob Park.
  • España vs. Serbia. 17:00. Estadio de la Cerámica.
  • Marruecos vs. Ecuador. 17:15 horas. Estadio Metropolitano.
  • Argentina vs. Mauritania. 20:30 horas. Estadio "Alberto José Armando" (La Bombonera).

Sábado 28 de marzo:

  • Senegal vs. Perú. 13:00 horas. Estadio de Francia.
  • México vs. Portugal. 22:00 horas. Estadio Banorte.

Domingo 29 de marzo:

  • Colombia vs. Francia. 16:00 horas. Estadio del Noroeste.

 

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