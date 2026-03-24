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La programación de los encuentros amistosos de esta semana en la fecha FIFA
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La Roja jugará ante Cabo Verde este viernes 27 de marzo.
La Roja jugará ante Cabo Verde este viernes 27 de marzo.
Esta semana arranca la fecha FIFA de marzo, con varios amistosos internacionales en el mundo, destacando el encuentro que disputará La Roja ante Cabo Verde en Auckland, Nueva Zelanda.
Además, se jugarán dos partidos de alto calibre: Brasil chocará con Francia y Uruguay, la selección dirigida por Marcelo Bielsa, medirá fuerzas con Inglaterra.
Y Argentina, el campeón del mundo, enfrentará a Mauritania en La Bombonera.
Revisa la programación de amistosos destacados acá:
Jueves 26 de marzo:
Viernes 27 de marzo:
Sábado 28 de marzo:
Domingo 29 de marzo: