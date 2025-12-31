Luka Modric reveló que José Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo

El futbolista croata Luka Modric reveló en una entrevista con el medio italiano Corriere della Sera que el técnico José Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo en su etapa en Real Madrid.

El actual centrocampista de AC Milan explicó que Mourinho era el entrenador más duro: "Lo vi hacer llorar a Cristiano Ronaldo en el vestuario, un hombre que lo da todo en el campo, porque por una vez no persiguió al lateral rival. Mourinho es muy directo con los jugadores, pero es honesto", declaró.

Tras estos dichos, el exReal Madrid comentó que para él Mourinho es especial como entrenador y como persona: “Fue él quien me quiso en Real Madrid. Sin Mourinho, nunca habría llegado. Lamento haberlo tenido solo una temporada".

En la entrevista con el medio italiano también habló sobre su extécnico Carlo Ancelotti quien para él: “Es el número uno (...) Es difícil encontrar las palabras. Por su forma de ser, no solo por sus cualidades en el banquillo. Hablamos muchas veces del Milan cuando estábamos en Madrid. Este lugar también era único para él. Recuerdo cuando lo conocí. Estaba solo en la ciudad. Me llamó y me dijo: “Ven, ven a cenar conmigo”. Hablamos durante horas, de todo. De fútbol, ​​de familia, de la vida. Normalmente, los entrenadores no confían en sus jugadores. Él sí", comentó.

Modric también precisó que no le gusta que le pregunten: ¿Messi o Cristiano Ronaldo?

"Marcaron una época. Me siento más cercano a Cristiano porque jugué con él, fue mi compañero en el Madrid, y te aseguro que no solo es un gran futbolista; es una persona increíble. La gente no lo sabe, pero tiene un corazón enorme, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Y es un hombre sencillo y normal", afirmó el croata, quien, sobre Messi, señaló que: “También es extraordinario. Como jugador es magnífico".

Para finalizar la entrevista repasó su carrera y su vida, incluida la guerra que le costó la vida a su abuelo. Confesó que de no haber sido futbolista le hubiera gustado ser camarero (estudió en la escuela de hostelería de Borik). Cuando era niño era de Milan por su ídolo de la infancia, Zvonimir Boban.

Confesó que estaba convencido de que su trayectoria acabaría en el Real Madrid. Su secreto es "la pasión" por el fútbol. Para finalizar dijo que se siente una persona humilde y normal, con una vida normal.