Sebastián Ozimica, director de la Asociación Gremial de Corredores de Seguros de Chile, abordó en Cooperativa los recientes cambios del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) ligados a la entrada en vigor de la Ley Jacinta; normativa que obligó a suspender temporalmente la venta de pólizas mientras se ajustaban a las nuevas exigencias legales.

Ozimica explicó que la flamante regulación duplica las coberturas por muerte, incapacidad y gastos médicos -pasando de 300 a 600 UF (11,9 a 22 millones de pesos)- y reduce los plazos de pago de indemnizaciones, lo que refuerza la protección a conductores, pasajeros y peatones. También aclaró que los seguros contratados antes de la publicación de la ley siguen siendo válidos, aunque mantienen los montos antiguos, y que el ajuste en las prestaciones implicará un aumento promedio de precios cercano al 35%, con mayor impacto en el caso de las motocicletas.

Finalmente, detalló el funcionamiento de la iniciativa SOAP Bomberos (de la que es impulsor): una alternativa más económica que otros seguros y un aporte directo a los voluntarios que trabajan en emergencias en Chile. La modalidad permite a los conductores escoger el cuartel al que desean destinar su gasto, recursos que se han convertido en una fuente clave de financiamiento, en especial para unidades de zonas rurales.

