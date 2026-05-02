Lukas Podolski cumplió su sueño y ganó un título con Gornik Zabrze

Gornik Zabrze, equipo del delantero alemán Lukas Podolski, venció 2-0 a Rakow en la final disputada en el Estadio Nacional de Varsovia y conquistó la Copa de Polonia después de 54 años.

El título tuvo un significado especial para Podolski, quien está cerca de cumplir 41 años y había manifestado en varias ocasiones su deseo de ganar un trofeo con Gornik Zabrze, club del que es hincha y al que llegó en 2021.

Con esta consagración, el conjunto polaco volvió a celebrar un título después de 41 años de sequía. Podolski, nacido en la ciudad polaca de Gliwice, fue campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 y también integró los planteles que lograron el tercer lugar en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

El exseleccionado alemán, retirado del equipo nacional desde 2016, desarrolló una extensa carrera en clubes como Colonia, Bayern Munich, Arsenal, Inter de Milán, Galatasaray y Vissel Kobe.