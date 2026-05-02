Embajador de Israel en Chile: Flotilla a Gaza es "una payasada de relaciones públicas"

El embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, catalogó este sábado como "una payasada de relaciones públicas" el actuar de la Flotilla Global Sumud, que busca entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y que ha estado afectada por la detención -por parte de las fuerzas israelíes- de varios de sus activistas, entre ellos la chilena Macarena Chahuán.

Según la autoridad diplomática, las más de 20 embarcaciones que navegan rumbo al devastado enclave no tiene un propósito humanitario genuino, sino que respondía a una estrategia mediática.

"Todos los miembros de esta flotilla saben exactamente la posición de Israel, que no le van a dejar entrar ilegalmente en nuestro territorio", afirmó el embajador.

En cuanto a la situación de Chahuán, Lewi indicó que ella "sabía muy bien lo que le espera. No fue secuestrada, es toda una payasada de relaciones pública. Si realmente alguien quería entregar ayuda humanitaria, hay cientos de ONGs que se ocupan de eso".

Asimismo, aseguró que "Israel es un país pequeño rodeado de un mar de antisemitismo, antiisraelismo", por lo que cree que "el propósito de esta campaña era hacer relaciones públicas, de todo un show".

La convoy de solidaridad, descrito como el más grande de la historia, aguarda mejores condiciones meteorológicas en Creta para proseguir su travesía. (FOTO: EFE)

Situación de activista y la misión interrumpida

Respecto a la situación Macarena Chahuán, quien formaba parte de la flotilla, se informó que fue liberada y trasladada a Turquía, donde ya prepara su regreso a Chile.

Sin embargo, la experiencia no fue exenta de dificultades, ya que la mujer denunció que sufrió tortura psicológica junto con los otros tripulantes y que fue testigo de violencia física en contra de otros activistas.

"Macarena, junto con el resto de los secuestrados, fueron trasladados hasta un puerto en Creta y desde allí se procedió a su expulsión", comentó también Bruno Salas Salazar, uno de los chilenos que es parte de las embarcaciones.

Macarena Chahuán retornará al país tras denunciar torturas y violencia física durante su retención.

Al ser consultado por la situación actual de la misión, Salazar explicó que "en este momento se encuentra replegada en las costas de Creta (Grecia), esperando las mejoras de la inclemencia del tiempo para continuar la misión en los próximos días".

"Se trata de la mayor flotilla que conozca la historia de la humanidad, que busca romper el bloqueo criminal para crear un corredor humanitario", puntualizó.

Debate sobre el derecho marítimo internacional

La interceptación de las embarcaciones en aguas internacionales ha sido un punto central de la controversia, con visiones expertas que advierten de la ambigüedad legal de tales acciones.

"Interceptar barcos en aguas internacionales, sin duda que es un hecho que entra en conflicto con el derecho marítimo internacional y la libertad de navegación", señaló Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Públicos Internacionales de la Universidad Finis Terrae.

Según el experto, "estamos en un escenario de gran ambigüedad, controversia, frente a lo cual la comunidad internacional no tiene una posición unánime".

El incidente se produce en un escenario de conflicto persistente en la región, con un ataque israelí en el Líbano en el que 13 personas fallecieron, incluido un niño, pese a que estaba vigente un alto al fuego.