Nuevamente el fútbol lamentó el fallecimiento de un jugador a raíz de una acción de juego, pues el argentino Abel Núñez, de 17 años y del club Ezeiza, perdió la vida tras varios días internado por un golpe.

El jugador sufrió un fuerte balonazo en la cabeza el pasado jueves 12 de noviembre ante Atlético La Sonia por la Copa de Plata, en el marco del torneo de Juveniles C de la AFA.

Núñez cayó inconsciente y rápidamente fue trasladado a un centro asistencial. Aunque se le realizó una operación, la salud del jugador nacido en 2008 no evolucionó y FC Ezeiza informó su deceso el domingo 15 de noviembre recién pasado.

"Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos invade el dolor de despedir a un compañero, a un joven lleno de sueños e ilusiones, que formaba parte de nuestra familia", señaló el club.

Este trágico infortunio llegó un par de semanas después de la conmoción mundial por la muerte de Jesús de Miguel, producto de una fuerte falta de Jesús Owono, arquero de FC Andorra.