La selección chilena enfrentará a Colombia este martes a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Monumental, con la misión de tomarse revancha por la derrota sufrida en Cali y cerrar con una victoria el año 2026.

Este partido originalmente se debía jugar en el Estadio Nacional, pero debido a la mala condición de la cancha, sufrió un inesperado cambio de sede este lunes, un día antes del encuentro, siendo elegido el Monumental, el recinto del campeón del fútbol chileno, Colo Colo.

La Roja llega herida por el 1-0 que sufrió el viernes pasado en Cali, gracias a un autogol de Guillermo Maripán, y buscará mejorar el rendimiento, considerando que no tuvo tiros al arco en su visita a los cafeteros.

Además, este partido es especial para Nicolás Córdova, ya que supuestamente este será su último partido como técnico interino de la selección chilena, aunque todo dependerá de la decisión que tomará la nueva Federación de Fútbol de Chile (FFCH) en 2027, cuando esté separada de la ANFP.

En la previa del partido, Córdova sufrió una nueva baja, tras una lesión de Diego Ulloa; y en su reemplazo fue citado el juvenil Thomas Coulombe, de la Sub 20.

La formación será con Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Jonathan Villalba, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez, Lucas Cepeda y Gonzalo Tapia.

Colombia, por su lado, también intentará mejorar la opaca presentación que tuvo en Cali la semana pasada, y el técnico Néstor Lorenzo probará más jugadores en la visita al Monumental.

La posible oncena de Colombia será con Aldaír Quintana; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan Cabal; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Yaser Asprilla, Camilo Mena; y Luis Suárez.

El duelo será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela.

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