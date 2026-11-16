El proyecto de ley que establece una rebaja inmediata en los precios de las bencinas y el petróleo diésel pasó al Senado, luego de ser despachado rápidamente por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La Comisión de Hacienda de la Cámara Baja despachó esta mañana la iniciativa que instaura un congelamiento de tarifas para contener la presión inflacionaria sobre la economía nacional y aliviar la carga financiera de las empresas de transporte de carga tras el paro gremial de la semana pasada.

De esa forma, el proyecto fue discutido esta tarde y aprobado rápidamente en la Sala de la corporación, y antes de las 17:00 horas fue despacho al Senado.

El diputado Juan Marcelo Valenzuela (PDG) destacó que "estamos llegando a tiempo, entendiendo que el precio de la bencina está muy alto y era urgente ponerle un techo. Hoy día estamos avanzando en esa dirección".

Sin embargo, aseveró que "nosotros nunca estamos conformes. Le dijimos al Ejecutivo que tiene que hacer mayores esfuerzos. Quedaron fuera los agricultores, los pescadores artesanales, todas las empresas que están acogidas al régimen ProPyme, transportistas escolares también. Estamos pidiendo que se haga una mesa para poder llegar con ayuda adicionales a todas esas personas que hoy día lo están pasando mal".

Por su parte, la diputada Flor Weisse (UDI) precisó que "era muy importante poder, de acuerdo a los tiempos, aprobar hoy día. Tiene que seguir en el Senado porque tiene que estar publicado en el Diario Oficial esto para que pueda surtir efecto este jueves, que es donde se revierte el alza del jueves anterior de los 40 pesos y además a sumar los 100 pesos de rebaja".

Comisión de Hacienda del Senado sesiona en paralelo

Un poco más tarde, se inició una sesión especial de sala del Senado, en la que el segundo punto de la tabla es el proyecto relativo a los combustibles y el transporte de carga. No obstante, la iniciativa es abordada por la Comisión de Hacienda en paralelo, con la exposición del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

"Uno de los acuerdos de comité, es que la Comisión de Hacienda pueda sesionar en paralelo a esta sala para conocer del segundo proyecto que está en la tabla. Entonces, vamos a darle autorización a la Comisión de Hacienda para que pueda sesionar en paralelo a la sala, por acuerdo de comité", anunció la presidenta de la corporación, Paulina Núñez (RN).

El secretario general, Luis Rojas, precisó que "la idea es discutirlo durante esta sesión hasta las 20:00 horas. Si no se alcanza a despachar ese proyecto, estaremos citados mañana a las 9:30 de la mañana hasta total despacho".

En paralelo a la discusión, a nivel internacional, el precio del petróleo Brent bajó a 92,44 dólares el barril. Sin embargo, el precio del dólar subió a los 999,55 pesos chilenos, según Bloomberg.