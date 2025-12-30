Mbappé, Haaland y Yamal lideran la oncena de jugadores más valiosos del mundo
Transfermarkt compartió su tradicional oncena de jugadores más valiosos de fin de año y en esta ocasión Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal encabezan el listado de 2025.
