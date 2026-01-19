Gol de Salomón Rodríguez hizo caer a Colo Colo en su amistoso ante Montevideo City

Buscando afinar los detalles de lo que será una temporada sin competiciones internacionales, en Colo Colo aprovecharon este lunes para disputar un amistoso a puertas cerradas en el que cayó por 2-0 ante Montevideo City Torque.

El equipo comandado por Fernando Ortiz aprovechó de buscar variantes en un partido de 70 minutos que se disputó justo un día después de la caída ante Alianza Lima, por el torneo amistoso Serie Río de La Plata.

No obstante, el "Cacique" sufrió un duro golpe con una derrota que estuvo marcada por un gol del delantero uruguayo Salomón Rodríguez, quien se encuentra cedido en el elenco charrúa tras un opaco paso por Macul.

Con esto, los dirigidos por el "Tano" Ortiz llegaron a tres derrotas consecutivas en lo que marcha de pretemporada. Si bien el equipo triunfó ante Olimpia, luego perdió ante Universidad de Concepción a puertas cerradas y ahora ante Montevideo City.