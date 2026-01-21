Chelsea recibió la visita de Daddy Yankee en medio de su duelo de la Champions League
En medio de la séptima fecha de la UEFA Champions League, Chelsea recibió una visita de lujo en Stamford Bridge luego de que el cantante puertorriqueño Daddy Yankee asistiese para el duelo que los londinenses animaron frente al modesto Pafos de Chipre.
