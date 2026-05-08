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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Olimpia lanzó una camiseta en colaboración con la banda Korn

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La casaquilla será un modelo limitado por la actuación del grupo en Asunción.

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A través de redes sociales, se anunció la llamativa alianza entre el club de fútbol Olimpia y la reconocida banda Korn para lanzar una camiseta conmemorativa en ocasión del concierto que el conjunto dará en Paraguay.

La casaquilla toma la estructura clásica de la camiseta del "Rey de Copas", pero en el modelo alternativo negro e integrando el logo de la agrupación de metal en la franja.

"Una camiseta. Una cultura. Una historia que trasciende fronteras. OLIMPIA X KORN. Una sociedad memorable en Blanco y Negro", escribió el equipo.

La camiseta, sin marca, se puso en preventa vía online y también estará disponible en el show a realizarse el miércoles 13 de mayo en Asunción.

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