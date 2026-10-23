Onana y su familia sufrieron accidente automovilístico en Turquía

André Onana, arquero camerunés de Trabzonspor, sufrió un accidente automovilístico en Turquía cuando viajaba junto a su familia, después del triunfo de su equipo por 2-0 ante Hearts de Escocia en la Conference League.

Según informó la agencia Reuters, el incidente ocurrió en el distrito de Yomra, en la ciudad de Trabzon, cuando el futbolista regresaba a su domicilio tras el encuentro disputado durante la jornada del jueves.

De acuerdo con los antecedentes de la prensa turca, otro vehículo impactó por detrás el automóvil que conducía Onana, provocando que este colisionara con otro que circulaba adelante y generando un accidente múltiple.

Afortunadamente, el portero de 30 años y sus familiares resultaron ilesos. Representantes de Trabzonspor acudieron al lugar para conocer su estado, mientras que el presidente de la institución, Ertugrul Dogan, confirmó a medios locales que el jugador se encontraba en buenas condiciones.

El seleccionado camerunés llegó al fútbol turco en septiembre de 2025, luego de que Manchester United oficializó su préstamo a Trabzonspor, club en el que continúa su carrera tras perder protagonismo en el conjunto inglés.