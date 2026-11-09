Pau Cubarsí se quedó con el premio "Golden Boy" 2026

El español Pau Cubarsí, defensa de FC Barcelona, fue reconocido este lunes como ganador del premio "Golden Boy" 2026, que distingue al mejor futbolista menor de 21 años de Europa.

Uno de los factores que impulsó la candidatura de Cubarsí fue su destacada actuación en el pasado Mundial, donde se alzó campeón y fue elegido mejor jugador joven.

"Estoy muy contento de ser el ganador del 'Golden Boy' 2026 y la verdad que estoy muy orgulloso. Primero de todo, darle las gracias tanto a Tuttosport como a la gente que me ha votado para que pueda recoger este reconocimiento", dijo el jugador en un video emitido por la organización del galardón.

"Tampoco me puedo olvidar de mi familia y amigos que siempre han estado ahí en todo momento, y tampoco de los jugadores y staff tanto de FC Barcelona como de la selección española, porque la verdad que sin ellos esto no sería posible y ha sido un año espectacular. Así que muchísimas gracias a todos y vamos a por más", concluyó.

El Golden Boy 2026, votado por periodistas de las principales publicaciones deportivas del continente y que cuenta con la ayuda de la base de datos alemana Transfermarkt, será entregado en un acto en Turín el próximo 14 de diciembre.

El central azulgrana se transformó en sucesor del francés Désiré Doué, vencedor de la edición anterior, y se sumó a una lista de ganadores de FC Barcelona en la que también figuran sus compañeros Lamine Yamal (2024), Gavi (2022) y Pedri (2021), o el astro argentino Lionel Messi (2005).