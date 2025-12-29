Perú dio garantías para que Inter Miami y Universidad de Chile jueguen el mismo día en Lima

El Gobierno de Perú aceptó dar las garantías de seguridad para que el Inter Miami y Universidad de Chile juguen el próximo 24 de enero ante Alianza Lima y Universitario de Deportes, respectivamente, en sendos partidos amistosos.

El acuerdo para la celebración en paralelo de las llamadas "Noche crema" y "Noche blanquiazul" en Lima se anunció luego de que las autoridades anticiparan la semana pasada que eso no iba a ser posible por medidas de seguridad.

Sin embargo, la situación cambió este lunes tras una reunión celebrada en el Palacio de Gobierno por el presidente José Jerí y las autoridades de seguridad con los presidentes de Universitario y Alianza Lima; Franco Velasco y Fernando Cabada.

"Se ha tomado la mejor decisión, la Policía Nacional del Perú está perfectamente capacitada para llevar adelante los dos eventos deportivos", declaró Velasco, agradeciendo la buena disposición.

A su turno, Cabada anunció que "se van a jugar ambos partidos, con las dos instituciones colaborando para tener las mejores medidas de seguridad. Aprecio que se haya dado esta reunión, ha habido la voluntad de solucionar las cosas.

De esta manera, el sábado 24 de enero Universitario chocará con Universidad de Chile en la "Noche Crema" 22:30 horas de Chile (20:30 local y 01:30 GMT) en el Estadio Monumental, mientras Alianza Lima planea recibir al Inter Miami de Lionel Messi y al uruguayo Luis Suárez a las 22:00 (20:30 local, 1:00 GMT).