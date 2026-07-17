Pesar en Uruguay: Falleció un jugador juvenil del club Liverpool de Montevideo

El fútbol uruguayo está de luto, tras el lamentable fallecimiento de Aldo Pepe, jugador de 20 años, perteneciente al equipo juvenil de Liverpool de Montevideo.

Pepe, nacido en Paysandú, se había recuperado de una operación de rodilla el año pasado, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, y en la mañana había entrenado de forma normal con sus compañeros, según informó el medio Ovación.

De acuerdo a fuentes del club, Pepe, quien jugaba como lateral derecho, falleció en su casa y "todo da para pensar que fue por muerte súbita", aunque las autoridades ya están investigando las causas de su partida.

El club, por su parte, lamentó la situación con un comunicado oficial publicado este viernes.

"En este difícil momento, Liverpool Futbol Cblu hace llegar sus más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos, acompañándolos con respecto y afecto", publicó el equipo.