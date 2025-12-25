Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.7°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Prensa española puso en duda la continuidad de Almeyda en Sevilla de Suazo y Alexis Sánchez

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

En el medio sostuvieron que existe un desgaste con el entrenador argentino.

Prensa española puso en duda la continuidad de Almeyda en Sevilla de Suazo y Alexis Sánchez
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La crisis deportiva que atraviesa Sevilla podría traer consecuencias inmediatas en el corto plazo, ya que el presente del equipo mantiene en alerta a la dirigencia y al entorno del plantel, donde militan los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez.

De acuerdo con la prensa hispana, el cuadro andaluz podría sufrir la salida del técnico Matías Almeyda. Según informó Mundo Deportivo, el argentino se encuentra en un periodo de reflexión durante las vacaciones de fin de año, evaluando su continuidad al mando del equipo.

"Matías Almeyda se lo piensa, Matías Almeyda se cansa o, simplemente, Matías Almeyda se plantea abandonar el banquillo del Sevilla. Cualquiera de estos posibles titulares son correctos para encabezar esta noticia", sostuvieron.

La publicación añade que el círculo cercano del DT ya percibe señales de desgaste y no descarta un desenlace abrupto. En ese escenario, Sevilla volverá a la competencia el domingo 4 de enero, cuando reciba a Levante en el estadio "Ramón Sánchez Pizjuán".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada