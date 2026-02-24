Se fue para cuidar a su hija: Curazao cambió DT en la previa del Mundial

Dick Advocaat, director técnico que llevó a Curazao al próximo Mundial 2026, dejó la banca de la selección por problemas médicos de su hija.

El holandés de 78 años quiere dedicar toda su atención a su círculo familiar en este delicado momento y expresó que: "Siempre he dicho que la familia viene antes que el fútbol".

"Esta es una decisión natural. Echaré mucho de menos Curazao, su gente y mis colegas. Considero que la nación más pequeña del mundo se clasifique para la Copa del Mundo como uno de los aspectos más destacados de mi carrera. Estoy orgulloso de mis jugadores, personal y miembros de la junta que creyeron en nosotros", cerró Advocaat.

En su reemplazo, Fred Rutten llegó a la banca de cara al próximo desafío mundialista. El nuevo entrenador tuvo pasos por FC Twente, PSV, Feyenoord y Schalke 04.