Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.6°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Se fue para cuidar a su hija: Curazao cambió DT en la previa del Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La noticia se da a pocos meses del inicio del Mundial.

Se fue para cuidar a su hija: Curazao cambió DT en la previa del Mundial
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Dick Advocaat, director técnico que llevó a Curazao al próximo Mundial 2026, dejó la banca de la selección por problemas médicos de su hija.

El holandés de 78 años quiere dedicar toda su atención a su círculo familiar en este delicado momento y expresó que: "Siempre he dicho que la familia viene antes que el fútbol".

"Esta es una decisión natural. Echaré mucho de menos Curazao, su gente y mis colegas. Considero que la nación más pequeña del mundo se clasifique para la Copa del Mundo como uno de los aspectos más destacados de mi carrera. Estoy orgulloso de mis jugadores, personal y miembros de la junta que creyeron en nosotros", cerró Advocaat.

En su reemplazo, Fred Rutten llegó a la banca de cara al próximo desafío mundialista. El nuevo entrenador tuvo pasos por FC Twente, PSV, Feyenoord y Schalke 04.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada