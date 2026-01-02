Se reinventa: Dani Alves compró acciones en club de Tercera División

El brasileño Dani Alves, exlateral de FC Barcelona, se convirtió en uno de los propietarios de un club de Portugal, São João de Ver, que milita en la Tercera División lusa.

La entrada de Alves en São João de Ver se oficializó por el propio club en un comunicado compartido en la red social Facebook. Destacaron que el exjugador de Barça "aportó visión global, mentalidad ganadora y ambición".

"Un nombre que lleva consigo una de las trayectorias más exitosas del fútbol mundial se cruza ahora con un club de profundas raíces, hecho de trabajo, resiliencia y pasión. Dos historias distintas que se unen con un propósito común: transformar el potencial en grandeza", escribió el club.

"Esta unión simboliza más que un cambio estructural. Representa el encuentro entre la experiencia de quien conquistó el mundo y el alma de un club que nunca dejó de creer", continuó el mensaje, acompañado de imágenes donde se vio al brasileño vistiendo la camiseta del conjunto.

Dani Alves, de 42 años, entró como accionista del club de la localidad portuguesa de Santa Maria da Feira (centro) tras ser absuelto en marzo pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del delito de violación de una joven en Barcelona.

El exinternacional brasileño pasó catorce meses en prisión preventiva y recibió condena a cuatro años y medio de cárcel, pero el TSJC revocó por considerar que no hay pruebas de la agresión y que el testimonio de la denunciante no es "fiable".