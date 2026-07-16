Tiago Nunes dejó de ser técnico de Liga de Quito

Liga de Quito anunció este jueves la salida del entrenador brasileño Tiago Nunes, un día después de la derrota por 1-0 ante la UC de Ecuador, resultado que agudizó la crisis del equipo, que encadenó tres partidos sin ganar.

"El profesor Tiago Nunes no continuará al frente de la dirección técnica del primer plantel profesional", señaló el club en un comunicado, en el que agradeció al brasileño y a su cuerpo técnico "por el trabajo, compromiso y profesionalismo demostrados durante su permanencia en nuestra institución".

Liga de Quito añadió que "de manera oportuna" informará sobre la conducción técnica del primer equipo.

Una fuente del club informó a EFE que el exdelantero y actual entrenador ecuatoriano Patricio Hurtado "quedará al frente del equipo hasta que los directivos contraten al nuevo director técnico".

Nunes, extécnico de Universidad Católica en Chile, llegó a Liga en junio de 2025 en sustitución del argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez, quien también dejó el cargo por los malos resultados.

Bajo la dirección del brasileño, Liga disputó 19 partidos en la Liga Pro 2026, con un balance de ocho victorias, cuatro empates y siete derrotas. El equipo marcó 19 goles, recibió 15 y está sexto con 28 puntos, a 15 del líder Independiente del Valle.

El discreto rendimiento del equipo y la distancia respecto a los primeros puestos provocaron un creciente descontento entre los aficionados, que en las últimas jornadas intensificaron sus reclamos contra Nunes.

Las protestas alcanzaron su punto más álgido tras el empate sin goles con Libertad, uno de los colistas del torneo, el pasado 12 de julio, y se repitieron este miércoles después de la derrota ante Universidad Católica.

Liga de Quito deberá enfrentar en agosto a Mirassol por los octavos de final de la Copa Libertadores.