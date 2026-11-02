[VIDEO] Caos en Paraguay: Barristas de Cerro invadieron la cancha para perseguir al plantel de Olimpia

Una jornada de extrema violencia y descontrol sacudió al fútbol paraguayo, luego de que la victoria como visitante de Olimpia por 2-0 sobre Cerro Porteño terminara con graves incidentes y una peligrosa invasión al campo de juego en el Estadio General "Pablo Rojas", popularmente conocido como "La Nueva Olla".

El clímax de la tensión estalló inmediatamente después de la segunda conquista del conjunto "franjeado", cuando un grupo de barristas del "Ciclón de Barrio Obrero" vulneró los anillos de seguridad e irrumpió con furia en el césped para agredir a los futbolistas de Olimpia, quienes debieron correr a toda velocidad hacia la boca del túnel para refugiarse en los camarines.

Ante el inminente riesgo a la integridad física de los deportistas, un nutrido contingente de fuerzas especiales de la policía local debió ingresar rápidamente a la cancha con escudos de protección para frenar la estampida de los hinchas y repeler el avance de los agresores.

Paralelamente, las tribunas del reducto deportivo se transformaron en un campo de batalla. En los sectores de Platea Alta (aficionados locales) y Gradería Pettengill (visitantes) se desataron enfrentamientos donde se arrojaron butacas arrancadas de cuajo, vallas perimetrales, piedras, calzado y diversos fuegos de artificio.

Los desmanes obligaron a los jueces a detener momentáneamente el compromiso durante al menos cinco minutos.