Imacec: Economía creció 0,2% en septiembre lastrada por la minería

La economía chilena creció 0,2% en septiembre respecto del mismo mes de 2025, según el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) informado este lunes por el Banco Central, en un resultado marcado por la fuerte caída de la minería.

El componente no minero aumentó 2,0% anual, pero su aporte fue contrarrestado por el retroceso de la actividad minera, que alcanzó un 12,1%. El mes tuvo un día hábil más que septiembre del año pasado.

En la comparación con agosto, la serie desestacionalizada -que ajusta efectos estacionales y de calendario- creció 1,9%, impulsada principalmente por la recuperación mensual de la minería. Sin embargo, esa misma serie registró una disminución de 0,9% en 12 meses.

Caída en la extracción de cobre marcó el resultado

La producción de bienes retrocedió 2,0% anual, determinada por el desempeño minero. Según explicó el Banco Central, la menor extracción de cobre estuvo incidida por menores leyes del mineral y una suspensión temporal de faenas.

En contraste, la industria manufacturera creció 4,5%, impulsada por una mayor elaboración de productos pesqueros y de productos metálicos, maquinaria y equipos.

El resto de bienes aumentó 4,0%, principalmente por el aporte de la generación eléctrica, favorecida por una mayor disponibilidad de agua. La pesca extractiva también contribuyó al resultado.

Pese a su caída anual, la minería creció 9,8% frente a agosto en términos desestacionalizados, luego de que ese mes estuviera afectada por mantenciones y condiciones climáticas adversas.

Comercio creció 4,5% y servicios avanzaron 0,9%

La actividad comercial aumentó 4,5% en 12 meses, con resultados positivos en todos sus componentes y una contribución destacada del comercio mayorista y minorista.

En el segmento mayorista incidieron el aumento de las ventas de enseres domésticos y alimentos. En el minorista aumentaron las ventas de almacenes de comestibles, establecimientos especializados de vestuario y calzado, y plataformas de venta online.

Por su parte, los servicios crecieron 0,9% anual, impulsados por los servicios personales, particularmente de salud. El transporte también aportó al alza, aunque en menor medida.

El Banco Central informó que los resultados preliminares del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre se publicarán el miércoles 18 de noviembre, junto con las revisiones correspondientes al primer y segundo trimestre del año.