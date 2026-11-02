Hasta en los túneles: Metro de Santiago alcanza cobertura 5G total

Desde este lunes, el Metro de Santiago cuenta con cobertura 5G de Entel en la totalidad de sus estaciones y túneles, lo que según la compañía de telecomunicaciones, lo convierte en el primer sistema de trenes subterráneos de Sudamérica en conseguir tal nivel de conectividad.

La nueva infraestructura es fruto de un trabajo realizado durante tres años por más de 100 funcionarios de Entel, el que incluso requirió labores nocturnas para habilitar la tecnología sin interrumpir la operación habitual de la red capitalina.

Entel destacó que la iniciativa tiene un alcance potencial de más de 2 millones de pasajeros diarios, lo cual representa un avance significativo respecto de septiembre de 2024, cuando su despliegue de quinta generación alcanzaba aproximadamente el 54% del trazado.

Valorando la colaboración entre ambas empresas, el gerente general de Metro, Felipe Bravo, apuntó que el objetivo del proyecto es que la red de transporte se mantenga a la altura de referentes de Europa y Asia.

Instagram y TikTok lideran consumo de datos en el Metro

Por otro lado, Entel dio cuenta de que, entre el 21 y el 27 de septiembre de 2026, el 54% de sus usuarios utilizó 5G durante viajes en Metro, y que los niveles de tráfico más altos se registraron en plena hora punta del servicio, cerca de las 8:00 y las 18:00 horas.

Entre las estaciones que concentran mayor demanda de conectividad figuran Tobalaba, Los Leones, Baquedano, Ñuble y Universidad de Chile, todas puntos de combinación entre líneas y de alta circulación de pasajeros.

Además, Entel indicó que las personas prefieren aplicaciones de entretenimiento y redes sociales al viajar en Metro, con cinco plataformas que concentran el 62% del tráfico registrado: Instagram encabeza la lista (28%), seguida por TikTok (14%), Facebook (8%), YouTube y Spotify, con un 6% cada una.

La compañía también resaltó que buena parte del consumo de streaming en alta definición, en servicios como Netflix, Disney+ o Crunchyroll, ya se realiza a través de su red 5G.