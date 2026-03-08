[VIDEO] Jugador de Independiente del Valle sufrió escalofriante lesión en Ecuador

Síguenos:
Deportes | Fútbol | Internacional

Jugador de Independiente del Valle sufrió escalofriante lesión en Ecuador

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El futbolista tuvo una fractura de tibia y peroné.

Jugador de Independiente del Valle sufrió escalofriante lesión en Ecuador
Este sábado en la victoria de Independiente del Valle ante Muschuc Runa por 3-1 en la tercera fecha de la Liga ecuatoriana, el jugador de los negriazules, Jean Arrollo Vernaza sufrió una terrible lesión de tobillo.

La jugada ocurrió al minuto 62 del encuentro, cuando Arroyo iba en conducción con el balón en dirección al área, cuando fue barrido por el defensor Brian Negro, lo que le provocó una fractura de tibia y peroné.

 

